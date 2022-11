“Parliamo di un programma di investimenti molto importante sul quale penso sia necessario avere degli elementi di chiarezza”. Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a margine dell’Assemblea Alis in corso a Roma, in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

xb1/sat/gsl