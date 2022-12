La piena attuazione del Pnrr, la gestione delle transizioni ambientale e digitale, politiche per la parità di genere e generazionale, il contrasto alle disuguaglianze, e infine l’impulso allo sviluppo sostenibile. Sono le priorità indicate dal Cnel in un documento approvato dall’Assemblea sulla Diciannovesima legislatura appena iniziata.

sat/gtr