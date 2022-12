“Il Governo ha messo nella manovra 2,2 miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto per il 2023. E’ importante riportare la sanità al centro dell’attenzione e remunerare meglio gli operatori”. Lo afferma il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della presentazione della campagna istituzionale per i vaccini.

