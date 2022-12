Sono 42 i pesci tropicali, coralli e gamberetti intercettati all’aeroporto di Fiumicino importati illegalmente. Si tratta di specie in via d’estinzione che nel corso del viaggio avrebbero potuto perdere la vita. Il rappresentante legale della società italiana importatrice è stato segnalato in via amministrativa al Ministero della Salute.

trl/gtr