“Il Next Generation Eu ha rappresentato una prima risposta a livello europeo ma oggi è evidente a tutti che non è più sufficiente, non poteva tenere conto dell’impatto che la guerra in Ucraina ha avuto sulle nostre economie. Bisogna fare di più a livello europeo, a partire dal tema dell’energia”. Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, intervenendo in video al Festival delle Regioni e delle Province autonome.

mgg/gsl