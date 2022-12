“Condivido le parole di Mattarella. Il governo dall’inizio del suo mandato sta lavorando in maniera incessante sul Pnrr. Sono risorse importanti in particolare in questa fase ed è importante che arrivino a terra”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue-Balcani a Tirana.

mgg/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)