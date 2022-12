Ue, 13,5 miliardi di investimenti in ricerca e innovazione

Dalla Commissione europea via libera al programma di lavoro di Orizzonte Europa 2023-24, dotato di circa 13,5 miliardi per sostenere i ricercatori e gli innovatori in Europa nella ricerca di soluzioni innovative per le sfide ambientali, energetiche, digitali e geopolitiche. Nell’ambito del più ampio programma di ricerca e innovazione da 95,5 miliardi, questo finanziamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici dell’UE, all’aumento della resilienza energetica e allo sviluppo di tecnologie digitali di base.

