“Draghi stava facendo bene, troppo bene, e i partiti, alcuni in particolare, hanno temuto di non toccare più palla”. Lo afferma Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud, che in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress parla del suo nuovo libro “Riscatti e ricatti”, edito da La Nave di Teseo.

