“Meno 7 gradi e i rifugiati hanno pochissime ore di energia e riscaldamento. I bambini giocano praticamente al buio, i grandi provano a preparare la cena; scene di una vita non normale. I generatori, ora, sono la priorità”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, in un video su Facebook, durante la sua visita in Ucraina.

sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Carlo Calenda)