La Guardia di Finanza abruzzese, in diverse operazioni condotte dalle sue strutture territoriali in occasione delle festività natalizie, ha sequestrato 11.200 articoli natalizi (giochi per bambini, luci e carte da gioco), contraffatti e non sicuri. Al termine delle attività sono state effettuate, complessivamente, 5 segnalazioni alle Autorità Giudiziarie competenti e 4 alla Camera di Commercio di Chieti – Pescara.

trl/gtr