Video messaggio di Giuseppe Conte agli iscritti del Movimento in occasione delle prossime elezioni regionali in Lombardia: “Dovete decidere se aderire a una proposta rivolta anche alle altre forze politiche del centrosinistra o se non dare seguito a questo percorso e andare da soli, offrendo una proposta in autonomia, ma con minori chance di essere competitivi”. vbo/gsl