“Se il Pd vuole vincere appoggia la Moratti, se vuole perdere appoggia i Cinque stelle. Partito Democratico lombardo: vuoi allearti con questi? Auguri, noi stiamo dall’altra parte”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine del lancio della campagna elettorale a Milano del Terzo Polo in sostegno a Letizia Moratti per le elezioni regionali in Lombardia.

xh7/trl/gsl