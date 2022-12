Raggiunto l’accordo in Europa sul tetto al prezzo del gas. I ministri dell’Energia dell’Unione lo hanno fissato a 180 euro al megawattora ed entrerà in vigore dal 15 febbraio. Il blocco scatterà quando il prezzo alla Borsa di Amsterdam supererà la soglia per tre giorni consecutivi e allo stesso tempo il differenziale con i principali indici globali di riferimento sarà superiore a 35 euro.

sat/fsc/gsl