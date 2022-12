“Insieme alla Fondazione Federico II stiamo cercando di aprire ancora di più il palazzo sotto il profilo culturale e parlamentare, per spiegarne le funzioni e la differenza tra Governo e Assemblea, tra presidente della Regione e presidente dell’Ars. Un modo per avvicinare ancora di più i giovani alle politica”. Lo ha detto in una intervista all’Italpress il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.

