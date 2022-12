I Vigili del Fuoco del Comando di Lodi sono intervenute sulla SP 16, nel Comune di Montanaso Lombardo, per il ribaltamento di una cisterna che trasportava latte. Nessun altro veicolo coinvolto, soccorso il conducente e poi affidato al personale sanitario per le cure del caso. Vigili del fuoco all’opera per il travaso del liquido e la messa in sicurezza dell’area.

trl/gsl