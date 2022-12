“Dobbiamo difendere il mondo libero ed è una missione perché non c’è crescita, non c’è sviluppo dove non ci sono sicurezza e libertà e questo noi lo sappiamo molto bene”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori presso la Farnesina.

mgg/gsl (fonte video: Palazzo Chigi)