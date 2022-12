“La manovra si chiuderà nei tempi con i quali si è chiusa lo scorso anno, ricordo che l’anno scorso quando c’era il governo dei migliori e non si era appena votato, si era chiuso il primo ramo del Parlamento e si era votato il 24 dicembre. Aggiungo che non solo abbiamo fatto prima ma anche meglio perché ci sono state più ore di dibattito in Commissione”. Così Giovanni Donzelli, deputato di Fdi.

