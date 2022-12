Sono arrivati in Calabria 50 medici cubani. “Abbiamo lavorato molto per avervi qui. Ci sono stati molti problemi burocratici che abbiamo risolto perché vi volevamo in Calabria, abbiamo bisogno del vostro aiuto nei nostri ospedali. I calabresi saranno felici di ospitarvi perché conoscono le vostre qualità professionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto rivolgendosi ai medici.

