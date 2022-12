“Mi fido dei miei alleati di governo e al di là dei dibattiti tra i partiti c’è una visione comune. Per me contano i fatti, abbiamo approvato una legge di bilancio non facile, una manovra politica scritta in tempi molto rapidi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)