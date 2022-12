“Le feste di fine anno sono il record dello spreco di cibo, che in Italia vale oltre 7 miliardi di euro all’anno”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’Agricoltura, che con Alessandro Circiello della Federcuochi lancia in un video la sfida per dire stop allo spreco di cibo e valorizza la campagna dell’Anci sulle “Doggy bag”.

sat/mrv