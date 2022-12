Sono oltre 30 milioni gli articoli sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno denunciato 9 persone e segnalato in via amministrativa alla Camera di Commercio altre 11, quali rappresentanti legali di altrettante società di import-export, per le violazioni al cosiddetto “Codice del Consumo”. Luminarie e addobbi natalizi tra i prodotti sequestrati. vbo/mrv