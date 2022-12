Tg News – 30/12/2022

In questa edizione del telegiornale troverete:

– Covid, torna obbligo di tampone in aeroporto per chi arriva dalla Cina

– Agenzia delle entrate: nel 2022 rimborsi fiscali pari a 3,4 milioni di euro

– Istat, cala fatturato industria nel mese di ottobre

– Cnr: il 2022 è stato l’anno più caldo dal 1800

