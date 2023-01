“Credo che i tempi possano essere maturi per l’istituzione di una commissione di inchiesta su questo omicidio. Soprattutto per la ricostruzione storica condivisa su questa drammatica stagione del terrorismo mafioso”. Così Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, in occasione della commemorazione della scomparsa del presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella.

