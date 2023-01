I sensori sono ovunque e permettono ad automobili, e-bike, smartphone, fitness tracker e cuffie auricolari di percepire l’ambiente circostante. Al Consumer Electronics Show 2023 di Las Vegas, Bosch ha presentato le innovazioni per la mobilità basate proprio sui sensori, tra cui RideCare che ha ottenuto il premio Best of Innovation dall’associazione di settore CTA.

