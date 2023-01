Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla presentazione della fiction “Il Nostro Generale” in anteprima alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Sono intervenuti, tra gli altri, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, il regista, Lucio Pellegrini, l’Ad Rai, Carlo Fuortes, l’Ad di Stand By Me, Simona Ercolani e la Direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

mgg/gsl (Fonte video: Quirinale)