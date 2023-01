Incendio sul traghetto Palermo-Napoli, non ancora spento il rogo

Un denso fumo nero fuoriesce ancora dal traghetto Gnv per Napoli fermo da ieri sera al porto di Palermo dopo che un incendio si è sviluppato nel garage prima che la nave mollasse gli ormeggi. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti con dieci squadre, che sono ancora impegnate e lavorano senza sosta. Sulla nave c’erano 184 passeggeri che sono stati fatti scendere. Non si sono registrati feriti ma solo qualche lieve caso di intossicazione. Al porto sono arrivate anche diverse ambulanze, oltre al sindaco Roberto Lagalla. vbo