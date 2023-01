“Oggi è una giornata bellissima, ci sono voluti trent’anni ma la giustizia afferma le sue ragioni, anche se con ritardo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in visita alla caserma del Ros dei Carabinieri a Palermo, che ha visitato per complimentarsi per l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

