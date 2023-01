Per la prima volta in oltre 60 anni, in Cina cala la popolazione. Una conferma in termini ancora più netti della crisi demografica che sta colpendo la nazione più popolosa del pianeta. Nel quarto trimestre inoltre il paese asiatico ha registrato un Pil in rialzo del 2,9%, per una crescita del 3% nell’intero 2022, ai livelli più bassi da oltre 40 anni.

