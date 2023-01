“Ad oggi per Ischia ci sono 2 milioni dello Stato italiano e 4 milioni della Regione Campania reali. Sulla carta credo che siano stanziati altri 80 milioni che sono del tutto insufficienti per affrontare non solo il problema dell’assetto territoriale dell’isola, ma anche del risarcimento per i cittadini che hanno subito danni”. Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

