In arrivo nuovi divieti per i fumatori. No alle sigarette in luoghi all’aperto in presenza di minori e donne incinte. Il divieto sarà esteso alle sigarette elettroniche e ai prodotti del tabacco riscaldato. Sarà proibita la pubblicità dei nuovi prodotti contenenti nicotina e dei dispositivi per consumare il tabacco riscaldato. Verrà estesa quindi la legge Sirchia.

abr/gsl