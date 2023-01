Tg News – 18/1/2023

In questa edizione:

– Matteo Messina Denaro, si indaga sui fiancheggiatori

– Putin potenzia l’esercito, Meloni presto a Kiev

– Sigarette, saranno vietate all’aperto in presenza di minori e donne

– E-Distribuzione, “Stop for Safety” per la sicurezza sul lavoro

