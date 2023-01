Intera famiglia in carcere per spaccio di droga nel napoletano

Un’intera famiglia è finita in carcere nel giro di due giorni nel napoletrano. Dopo l’arresto diun 46enne a Mugnano di Napoli in un blitz antidroga i carabinieri sono tornati a casa dell’uomo e hanno sorpreso questa volta il figlio 23enne e la madre del ragazzo, nonché moglie dell’arrestato, anche loro in possesso di sostanze stupefacenti.

pc/red