“Nel Mediterraneo viaggia la stragrande maggioranza degli interessi italiani. Per noi è un territorio cruciale. Il lavoro che state facendo è estremamente strategico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, portando il suo saluto

all’equipaggio della Nave della Marina Militare italiana ‘Carabiniere’ in occasione della visita bilaterale in Algeria. abr/