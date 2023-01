Sono iniziate le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai sul traghetto Superba della Gnv, che aveva come destinazione Napoli, che dalla scorsa settimana è in banchina al porto di Palermo dopo un incendio divampato durante le operazioni di imbarco di mezzi e passeggeri. Sul posto i vigili del fuoco. Alle operazioni partecipano anche squadre da Genova del team MIRT – Maritime Incident Response Team, esperte in operazioni di attacco all’incendio su grandi navi. vbo/gsl