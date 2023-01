Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che da giorni imperversa sull’Italia. Temperature in picchiata e vento gelido, ma soprattutto neve già al di sopra dei 400 metri, su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, o a quote poco più alte su Toscana, Umbria e Marche. Venti forti e raffiche di burrasca forte flagellano i settori costieri di Veneto, Friuli Venezia Giulia, con mareggiate lungo le coste. abr/gsl