“Consideriamo l’Algeria un partner fondamentale per quello che abbiamo definito Piano Mattei per l’Africa, un progetto ambizioso basato su un rapporto di collaborazione paritaria e per trasformare le tante crisi in possibili occasioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo la visita in Algeria.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)