Incendio in un albergo di Sauris di Sotto, località montana in provincia di Udine. Le fiamme si sono propagate la sera del 24 gennaio intorno alle 23.30, fortunatamente non erano presenti ospiti nella struttura ricettiva. La struttura è quasi interamente in legno, e le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono rese complicate dalla neve.

sat/gsl (fonte video: Vigili del fuoco)