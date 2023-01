L’Ufficio delle Dogane e la Guardia di finanza di Livorno hanno sequestrato 180 chili di cocaina purissima che i narcos erano riusciti a far arrivare in Italia all’interno di un container frigo carico di banane, partito un mese prima da un porto sudamericano. La droga era suddivisa in 152 panetti in fondo al contenitore, dietro tonnellate di banane.

