“Nel centrodestra, Forza Italia è determinante, anche a livello regionale: all’interno della coalizione, solo noi siamo i liberali, i cristiani, i garantisti più coerenti e più convinti”. Lo dice in un video su Facebook il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in vista delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

sat/gsl (fonte: pagina Facebook Silvio Berlusconi)