La Polizia ha svolto una serie di controlli sull’attività di spaccio a Torino nel tratto di corso Palermo, compreso tra via Malone, via Sesia e via Scarlatti. Sono stati individuati nel tempo i gruppi di pusher nordafricani, che presidiano la piazza di spaccio con l’ausilio di vedette, nell’arco delle 24 ore, spesso utilizzando biciclette e monopattini per i loro spostamenti.

tvi/gtr