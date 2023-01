Un fondo di 1 miliardo e 380 milioni per rimettere in moto la macchina del turismo. Si chiama FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo), è promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia. “Mettiamo a disposizione una misura che non ha precedenti”, spiega il ministro del turismo Daniela Santanchè.

