“Il rispetto dell’ambiente e delle nuove norme e l’obbligo di non sprecare energia sono principi che devono essere sostenuti rendendoli convenienti e non certo obbligando le famiglie a costosi interventi di ristrutturazione”. Lo dice in un video su Facebook il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Silvio Berlusconi)