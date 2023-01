Provano a sequestrare un facoltoso imprenditore per chiedere un riscatto, ma non sanno di essere intercettati. In sette finiscono in manette su ordine dal Gip presso il tribunale di Bari, perché ritenuti responsabili in concorso, di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dall’aver commesso il fatto con il metodo mafioso.

tvi/gtr