I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri in servizio all’aeroporto di Firenze hanno arrestato, in flagranza di reato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano proveniente dalla Spagna che nascondeva mezzo chilo di cocaina ingerita in ovuli termosaldati.

