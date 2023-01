La protezione è un “trend”. È diventata infatti a tutti gli effetti un elemento di aggregazione tra le persone. Anche per questo i gruppi bancari e assicurativi usano nuovi linguaggi per diffondere la cultura della protezione. Lo strumento dell’esperimento sociale usato da Intesa Sanpaolo per “Campagna Protezione” si rivolge principalmente ai decisori di domani.

sat/gsl