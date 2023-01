Dopo l’emergenza da Covid-19 gli ospedali si trovano ad affrontare nuove sfide per soddisfare le esigenze dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario, trovandosi sempre più sotto pressione per una gestione efficiente ed efficace delle risorse. Se ne è parlato a Palermo, in occasione della terza edizione del convegno “Improving Patient Experience: challenges and new trends”, organizzato da Ismett e Upmc.

