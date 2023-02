La Commissione europea ha presentato un piano legato al Green Deal per migliorare la competitività dell’industria europea a zero emissioni e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano mira a fornire un ambiente più favorevole per il potenziamento della capacità produttiva dell’Unione per le tecnologie e i prodotti a emissioni zero.

fsc/gsl