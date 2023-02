L’inflazione è in calo: ad affermarlo, seppure con un certo margine di cautela, è l’Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese di gennaio, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile e del 10,1% su base annua rispetto al +11,6% nel mese precedente; livello che non si registrava dal settembre 1984.

