Il settore delle microcar elettriche in Italia è sempre più affollato con tante proposte interessanti, come quella del Microlino con un’autonomia di 230 km; o la Xev Yoyo, scelta anche da Eni per il suo car sharing EnJoy. La più celebre è sicuramente la Citroen Ami. In commercio da tempo la Twizy di Renault con i sue due posti uno in coda all’altro. Tutto italiano Regis Epic0, l’unico pick-up di questa categoria.

