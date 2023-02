Raggiunto l’accordo nel Consiglio Europeo sul tetto al prezzi dei prodotti petroliferi esportati dalla Russia. Il price cap si attesta a 100 dollari al barile per i prodotti petroliferi che vengono commercializzati a prezzo maggiorato, compreso il diesel, mentre per i prodotti venduti a prezzo scontato, come l’olio combustibile e alcuni tipi di nafta, è di 45 dollari.

sat/gtr